En medio de su lucha contra el cáncer, volvió a las canchas

El entrenador de Sevilla de España, el argentino Eduardo Berizzo, aseguró estar "contento" por regresar al banco de suplentes tras la operación de cáncer de próstata, durante el empate ante Levante sin goles, por la 16ta. fecha de la liga de España , contó el cordobés en diálogo con la televisión española."Veníamos de una derrota (0-5 ante Real Madrid ) y había que estar. No pudimos ganar pero hay que seguir. Mostramos una actitud valiente y seria durante el partido, pero nos ha faltado el fútbol", valoró.Además, Berizzo, quien hace 17 días sufrió la intervención quirúrgica y apareció de sorpresa en la concentración, sostuvo que regresó porque necesitaba decir "presente"."Deseábamos ganar, pero no se pudo. Hay que corregir cosas para encarar el futuro. Somos irregulares incluso dentro de un mismo partido, nos cuesta pasar de un fútbol a otro", reconoció.Sevilla suma 29 unidades y se coloca en la quinta posición de la clasificación, puesto que lo llevará a la próxima edición de la Liga de Europa."Cuando el equipo no juega bien, la afición la demuestra. No ganar hoy acentúa lo sucedido en el Bernabéu. Se enfada con derecho", concluyó el ex director técnico de Huachipato de Chile y Celta de Vigo en España.