¿En River perdieron el número de Pratto?

Lucas Pratto es la obsesión de River en este mercado de pases. Según se filtró, el Millonario, fiel a su apodo, está dispuesto a desembolsar 10 millones de dólares por el pase del delantero del San Pablo pero él asegura que "nadie" lo ha llamado.

"No me llamó nadie, ni Gallardo ni nadie de la dirigencia", dijo en charla con TyC Sports. Y reiteró que "obviamente que me pone contento que suene mi nombre en un club tan importante".

Pratto afirmó además que su representante tampoco ha tenido contactos con la entidad de Núñez y que le dijo que "no llegó ninguna propuesta".

Si bien todos le preguntan por River, el ex Boca intenta mantenerse al margen y abre el paraguas: "Hoy estoy en San Pablo y me siento bien ahí".