En Rusia usan el medio de transporte menos pensado

Se los puede andando en los parques, por las veredas, en las sendas para bicicletas, en los pasillos del metro (subterráneo o subte, para nosotros) y también portándolos arriba de los ómnibus o los trenes. Son los fanáticos del monopatín y no nos referimos a los niños o a los adolescentes: son mujeres y hombres de cualquier edad que usan el elemento como un medio de transporte o para trasladarse hasta las estaciones o las paradas de micro.

Como Sergei (con la camiseta de Rusia) nos contó: "Siempre me muevo con esto, me gusta mucho. Me traslado de mi casa al metro y acá me muevo rápido hasta llegar a la facultad".





También se puso contento Alexandre, un personaje con la remera y el monopatín haciendo juego, cuando le pedimos una foto. Dijo medio en italiano y castellano: "Es parte de mí, cuando anduve por primera vez lo adopté para ir a todos lados. En primavera y verano salgo, en invierno acá no se puede, por la nieve, el frío". Y pidió fotografiar a este enviado especial.





También don Igor, de casi 70 años, se paró amablemente para contarnos:. Y con una sonrisa abrió su bolsito y nos regaló una moneda de Rusia conmemorativa del Mundial Rusia 2108. Le caemos bien a los rusos.