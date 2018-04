Encuesta a los DT: formato del torneo y sus candidatos a campeón

A falta de una semana para el inicio del campeonato sanrafaelino de fútbol de primera división A, los entrenadores de los doce equipos compartieron sus sensaciones sobre diversos aspectos de la competición.

Este año el premio será la clasificación para el Regional Amateur. Según el reglamento, dos equipos obtendrán su boleto para el torneo 2019, excepto Huracán que ya está clasificado.

Con respecto a la temporada pasada, seis instituciones mantuvieron a su entrenador, mientras que el resto eligió a un nuevo director técnico.

Los DT fueron consultados principalmente sobre tres temas puntuales.

1) ¿Qué opina sobre el formato del torneo?

2) ¿Para usted cuáles son los candidatos que van a luchar por el título?

3) ¿Cuál es el objetivo de su equipo para el torneo 2018?

Los técnicos brindaron respuestas, opiniones, afirmaciones y definiciones para todos los gustos. A continuación sus pensamientos sobre el tema.

Darío Fabrone, DT del Sport Club Quiroga

1) Prefiero el torneo largo sino con el actual formato se juegan muy pocos partidos y me parece que los clubes pagan once meses y van a jugar 6 u 8 como mucho.

2) Pilares, Huracán, Rincón, hay que ver Pedal si logra regularidad.

3) Hemos hecho una muy buena pretemporada. Espero que podamos estar arriba.

Facundo Castro, DT de Monte Comán

1) Me es indistinto.

2) De acuerdo a cómo se han armado, al presupuesto que tienen y a los jugadores que han sumado los candidatos serían: Pedal, Pilares y Rincón.

3) Nosotros vamos a tratar de igualar la campaña del campeonato anterior. Por eso el primer objetivo es clasificar a la zona campeonato.

Sergio Asiar, DT de Cuadro Benegas

1) Está bueno porque tenemos muchas posibilidades todos los clubes.

2) Los candidatos, los de siempre al menos en los últimos torneos: Rincón del Atuel, Huracán y Pedal.

3) Nuestras aspiraciones son pelear la permanencia y la verdad que nos estamos preparando bastante bien para hacer un buen papel en el torneo.

Sergio Busciglio, DT de Huracán

1) Ojalá que con la restructuración la liga se fortalezca y la gente vaya a la cancha.

2) Rincón del Atuel, Calle Larga, Pedal y Pilares.

3) Como ya estamos clasificados para el Regional el objetivo es foguear jugadores. Eso no significa que también se puede triunfar de esa manera.

Waldo Melzi, DT de Deportivo Argentino

1) No me gusta porque a mitad de año seis equipos no tendrán chances de salir campeón. Una falta de respeto. No comparto para nada.

2) Rincón, Pilares, Huracán y Pedal.

3) Si bien hemos quedado con el plantel que jugó el Federal, no tenemos el recambio de otros equipos. Igual vamos a dar pelea y seguramente asustaremos a más de uno.

Miguel Buxó, DT de Sportivo Pedal Club

1) No me desagrada.

2) Estimo que Rincón y Huracán que son los equipos que tienen un rodaje diferente al resto. Nosotros trataremos de estar en la pelea.

3) La idea de Pedal es ser protagonista y luchar arriba, para eso nos estamos preparando. En realidad todos los demás también entrenan con ese objetivo.

Néstor Yáñez, DT de Rincón del Atuel

1) Siempre me seducen los campeonatos de todos contra todos, porque de lo contrario hay rivales que no los enfrentas en todo el año.

2) Pedal, Deportivo y Calle Larga.

3) Uno siempre quiere luchar por el torneo. Pero si tenemos la bendición de Dios de ganar el Federal, obviamente pensaremos en otra cosa.

Pablo Castro, DT de Villa Atuel

1) Me es indistinto. Siempre viene bien conocerlos de cualquier manera. El hecho de tener que clasificar luego de doce fechas es bastante competitivo.

2) Pedal, Pilares y Calle Larga.

3) Intentaremos ser protagonistas aunque todavía no hemos podido armar una idea porque recién estamos acomodando las piezas.

Mario Gil, DT de Las Paredes

1) El formato no me gusta. Para mí tendría que ser largo y jugar todos contra todos.

2) Por nombres Pilares, Pedal y Rincón del Atuel porque está armado.

3) Nosotros estamos trabajando para tratar de permanecer en la categoría y estar lo más arriba posible.

Pedro Núñez, DT del Deportivo Goudge

1) Yo prefiero el campeonato largo, ese de todos contra todos. Es mejor. La expectativa realmente es muy diferente.

2) Calle larga, Pedal, Deportivo Argentino y Rincón del Atuel.

3) Nosotros nos tenemos que ir acomodando de a poco, sobre todo porque el plantel todavía lo estamos armando.

Hugo González, DT del Atlético Pilares

1) No me gusta la posibilidad que cada dos o tres meses los equipos se puedan reforzar. Así de esa manera no se puede trabajar de la manera que uno quisiera.

2) Rincón, Pedal, Huracán y Deportivo.

3) Nuestra intención es hacer un buen torneo y tratar de pelear arriba.

Omar Cirame

DT de Independiente Calle Larga

1) Hubiese preferido que fuera todos contra todos. A nosotros nos tocó una zona muy fuerte y para un equipo que recién asciende es complicado.

2) Pedal, Huracán, Pilares, Rincón y nosotros.

3) El objetivo es mantener la categoría pero también aspiramos al título.

El formato del torneo no gusta

La primera pregunta de la encuesta fue sobre el formato del torneo 2018.

Vale recordar que la competencia se desarrollará por zonas, bajo el sistema de todos contra todos.

Los tres primeros de cada grupo se clasificarán a la zona campeonato, es decir lucharán por el título. Mientras que el resto protagonizará la zona permanencia, o sea jugarán para evitar el descenso.

Al respecto ocho entrenadores no están de acuerdo, a dos les parece bien mientras que para el resto le es indistinto.

Mientras que en cuanto a los candidatos, Rincón del Atuel acumuló once votos.

Curiosamente solamente dos entrenadores pusieron a su equipo entre los favoritos a pelear por el título, se trata de Miguel Buxó (Pedal) y Omar Cirame (Calle Larga).