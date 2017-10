¡Epa! Las Nara apoyaron a la Selección y se tomaron unos vinitos

Wanda Nara le hizo el aguante a la Selección, a la distancia y a través de las redes sociales, en donde compartió imágenes de la juntada de "chicas", en la que también estuvo presente su hermana, la bella modelo y conductora Zaira Nara.













Las mujeres no se privaron de nada, comieron y se tomaron unos buenos vinos para hinchar por la albiceleste, a pesar de que Mauro Icardi no fue parte del once inicial de Sampaoli.





Previamente, la esposa de Mauro Icardi les hizo una advertencia a sus amigas: "Hoy nos juntamos todas en casa, lo único q les pido a mis amigas es: sin hijos, sin hablar, sin comentarios y sin cruzarse delante de la tv".





Los consejos de Wanda









Obvio que las fotos, ¡re contra permitidas!