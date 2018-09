"Éramos 12 los que fumábamos y Barros Schelotto me echó solo a mí"

"Si te molesta, vení y planteámelo cara a cara. Si queres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y me decís: "busquemos la mejor forma para que salgas . No haga público que me fumé un cigarrillo. Guillermo no tuvo respeto y fue un cagón", cerró.





Osvaldo contó que en la "selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego" y se quejó por la forma de proceder de Guillermo.