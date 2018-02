Aquel golpe en el primer tiempo dejó preocupados a todos en Unión. Pues más allá del resultado adverso, lo más trascendente era conocer la gravedad de la lesión del sanrafaelino Lucas Gamba , una de las piezas clave que tiene Leonardo Madelón en su estructura.





El club decidió a través de sus redes sociales brindar un par de partes oficiales pero todos esperaban el testimonio del mendocino, que habló en Unión en tu dial (Sol 91.5) y en el inicio expresó: "La verdad que desde que llegué me brindaron un cariño muy especial por eso no me sorprende, soy un agradecido a lo que me brindó el club, los dirigentes".





Más adelante, dio su opinión respecto a la actuación rojiblanca en Rosario, al expresar que "fue un partido diferente, con Racing pudimos gracias a Dios poder desplegar nuestro juego, crear situaciones, ellos nos hicieron un gol temprano y se replegaron muy bien, nos complicó a la hora de tener claras situaciones, no lo supimos llevar".





Claro que lo más importante fue la lesión que pone en duda, de acuerdo a sus tiempos de recuperación, la presencia en el Clásico que se disputará el 25 de febrero. Al respecto, aportó: "Cuando te pasan estas situaciones, nunca te esperas tener una lesión, hay que ser frío, hacerle caso a los médicos y los profes para no perder días en vano, si te apuras te resentís de la lesión y perdés más de lo que ganás".





En estos días, Gamba ratificó que "es difícil no estar impaciente, no quiero regalar nada, en mi caso no quiero perderme ningún partido, el equipo está bien, querés ayudar al equipo desde adentro, ahora hay que apoyar desde afuera". Y más adelante, agregó: "Con Leo (Madelón) hablamos, estuvieron todos muy pendientes, Leo me hizo saber que me recupere bien, no hay que apurarse, me quiere de la mejor manera posible".





En la parte final, el delantero reconoció que "hay que intentar estar lo más tranquilo posible, no depende de las ganas, si fuese por ganas estaría a la par de mis compañeros, depende del dolor y lo mas rápido que me pueda recuperar estas semanas, en lo normal caminar lo puedo hacer, hay movimientos que duelen mucho. Yo intento hacer las cosas bien, volver lo mas rápido que se pueda no me quiero perder nada y quiero estar a disposición del equipo y trabajar para estar lo más rápido posible".