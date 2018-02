Es el momento del Kun: lo premiaron como el mejor jugador del mes

El delantero de Manchester City Sergio Agüero , fue elegido este viernes como el mejor jugador del mes de enero en la liga inglesa de fútbol El atacante del seleccionado argentino de fútbol superó en la votación realizada por las autoridades de Premier League a su compañero, el belga Kevin De Bruyne; Christian Eriksen y Jan Vertonghen de Tottenham; Eden Hazard de Chelsea; y Callum Wilon de Bournermouth.El Kun, de 29 años, anotó cinco goles el mes pasado, incluido los tres ante Newcastle del 20 de enero por la 24ta. fecha.El ex Independiente y Atlético Madrid de España reúne 29 anotaciones en todas las competiciones esta temporada con 21 en la Premier League.Desde el inicio de 2018 son catorce goles en once encuentros, una marca que no supera ningún otro futbolista en las grandes ligas europeas.