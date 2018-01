Gerónimo Rulli es uno de los arqueros que bien podría estar en el arco de la Selección argentina, aunque su presente no es el mejor y él mismo se encargó de reconocerlo en una entrevista con El Diario Vasco.

"Es el peor momento de mi carrera. Nunca la había pasado tan mal", confesó Rulli.

Y agregó: "Estoy frustrado. Lo charlé con el entrenador. Les pregunto por qué me está pasando esto y todos me dicen que saldré adelante. Mucha gente por la calle me pregunta por qué me estanqué. Yo creo que soy mejor arquero que hace cuatro años. Me siento más completo, pero cuando las cosas no salen bien es difícil afirmarlo".

Respecto a lo que intentó para reencontrarse con su mejor nivel, contó: "Cuando fui en Navidad a Argentina, fui a hablar con el Brujo Manuel, una persona de confianza que conozco de Estudiantes de toda la vida. La Selección también recurrió a él para clasificarse para Rusia. Me vino bien y salí reconfortado".

"Me gusta ponerme, de vez en cuando, videos de mi época en Estudiantes o de mis primeros años en la Real. Y me veo muy cambiado. Trato de agarrarme a todo lo que me pueda ayudar a salir adelante. También trato de aislarme escuchando música, compartiendo más rato con los compañeros, tomando mate con la familia... Trato de encontrar la paz interior para dar lo mejor de mí", concluyó el ex Pincha.









Fuente: TNT Sports