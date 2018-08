"Es lógico que Gallardo se haya ido más conforme"

El entrenador de Racing , Eduardo Coudet, reconoció que las fallas en las terminaciones no le permitieron llevarse la ventaja en la Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores y explicó que "lógico" que su par Marcelo Gallardo se vaya más conforme con ese resultado.





"No estuvimos del todo claros en las terminaciones. Quisimos romper por adentro ante un rival que se cierra y eso no es fácil. No se puede jugar palo por palo si el rival se defiende tan atrás. De local y con tu gente, tenés otras obligaciones. Por eso, es lógico que Gallardo se vaya más conforme que yo", sostuvo Coudet.





En conferencia de prensa, "Chacho" explicó que el plan de juego era "llegar por abajo" y justificó su falta de velocidad en ofensiva a raíz del inicio de la pretemporada.





"La revancha nos va a agarrar con más rodaje", aseguró, ya que el de hoy fue el primer partido oficial de la Academia en la nueva temporada.





"Va a ser una serie durísima. Quedan 90 minutos. El gol de visitante nos da una herramienta para poder complicarle las cosas a River ", cerró Coudet.