"Es un ciclo cumplido", señaló Daniel Hourcade

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas cayó este sábado ante Gales en Santa Fe por 30 a 12. Fue la segunda derrota consecutiva en un test match en la ventana internacional de junio. La semana pasada los europeos habían derrotado a los argentinos por 23 a 10 en San Juan. Los Pumas no vienen bien desde hace un tiempo y encima el buen presente de Jaguares hace que las comparaciones se hagan y que el hilo se haya cortado por lo más fácil.

La zona baja del estadio sabalero, donde se encuentran los vestuarios, pegado al gimnasio Roque Otrino, era una ola de rumores. Apenas comenzó la conferencia de prensa, la misma fue encabezada por Daniel Hourcade y el presidente de la UAR, el sanjuanino Marcelo Rodríguez. Algo totalmente inusual, ya que a dichas conferencias concurren el capitán, actualmente en manos de Agustín Crevy, y el entrenador. Es decir que la mano venía complicada.





El primero en hablar Daniel Hourcade, quien con absoluta claridad, expresó: "Creo que no hubo respuestas, claramente, la responsabilidad es absolutamente mía. Yo soy el responsable, porque el mensaje ya no llega. Creemos que es un ciclo cumplido. Lo habíamos hablado con la dirigencia, habíamos acordado que esto era determinante".





El mensaje no era otro que el anuncio de que dejaba la conducción técnica de Los Pumas. Agregó que "no hay respuestas del equipo, pero la responsabilidad es completamente mía, no hay ninguna justificación, tal vez exigimos de más. El equipo no respondió dentro de la cancha, que es lo que tendría que haber hecho. Es un grupo que venía bien con los Jaguares, me parece innecesario prolongar una agonía".





Entre lágrimas, el entrenador tucumano, comentó: "Habíamos hablado con la dirigencia, culminar la ventana de junio, ver qué pasaba, acordamos que vamos a seguir hasta el partido con Escocia, tratando de prepararlo de la mejor manera posible, y que los chicos puedan jugar un buen rugby, que hasta ahora no lo pudieron hacer. A nosotros nos dieron todo, lo que pedimos, lo que estaba al alcance, y mucho más que no estaba".





A su turno, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, expresó que "en línea con lo que dice el Huevo, es importante destacar que la generosidad con la que trabajó, siguió trabajando, y lo seguirá haciendo hasta que termine por completo la ventana de junio. Creo que el proceso ha sido largo, que le ha entregado mucho al rugby argentino".









"Se fueron cumpliendo etapas muy importantes, y como todo proceso, tiene un ciclo natural que se cumple. Lo habíamos charlado con el staff antes de comenzar que la ventana de junio era muy importante", señaló el máximo dirigente del rugby argentino.





También reconoció que "los resultados no se dieron, con lo cual estamos dando un paso más adelante, y haremos los cambios que tengamos hacer. El tema de los jugadores que están en el exterior, se dispuso no hacerlo para esta ventana, y ahora seguramente analizaremos si es conveniente o no".





Finalmente, el dirigente sanjuanino, opinó: "No es una decisión fácil, tenemos que tener un equipo de Jaguares competitivo, y sino lo logramos, nos quedamos afuera del Súper Rugby, y los ingresos de la UAR se verían seriamente comprometidos. Por lo cual tenemos que ser muy responsables a la hora de tomar esa decisión".