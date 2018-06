¡Es una bomba! La mendocina que brilla en Estados Unidos

Gonzalo Santo Tomás

santotomas.gonzalo@diariouno.com.ar

Pachu, como le dicen sus amigos, es la cuarta de siete hermanos (melliza de Rodrigo) y en el 2005 tomó la valiente decisión de irse a vivir a México: "Siempre me gustó mucho el deporte y mis padres, Cecilia y Raúl, siempre estuvieron cerca y nos motivaban para que hiciéramos alguna disciplina. Yo por ejemplo jugué al hockey en Marista", contó Paz.





"Yo era modelo y promotora y me iba muy bien en Mendoza, pero tenía amigas que estaban viviendo en Distrito Federal y me contaron que había mucho trabajo y se pagaba bien. Así fue que arme el bolso y me fui a México", comenzó contando María Paz, y agregó: "Al principio me costó mucho adaptarme a una gran ciudad como es el DF".









luzuriaga9.jpg Junto a su papá, Raúl, que falleció hace tres años.