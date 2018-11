En dos días, River Plate recibirá a Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América. La expectativa y el nerviosismo comienzan a crecer progresivamente pasan las horas y, quienes alguna vez fueron protagonistas del superclásico, se expresan al respecto. Esta vez fue el turno de Maximiliano López, quien surgió del Millonario y actualmente milita en el Vasco da Gama de Brasil. El delantero palpitó el duelo que tendrá lugar en El Monumental e incluso habló de Mauro Icardi tras las polémica que se generó a raíz de sus declaraciones.

Sobre el partido definitorio, Maxi aseguró que el evento será visto por todo el mundo y lo comparó con un hipotético clásico español en la UEFA Champions League: "Es una final de otra galaxia. Es como si el Real Madrid y el Barça se enfrentaran en la final de la Champions, pero muy distinto. Es un partido que para el mundo. Es increíble cómo se está viviendo, pasa muy pocas veces en la vida".



tevez.jpg

Además, el futbolista de 34 años no ocultó que le gustaría participar de un cotejo de esta envergadura. "Cualquier jugador que pasó por cualquiera de los dos equipos tiene el sueño de jugar un partido como éste, es una oportunidad única", sostuvo.

Como gran parte de los jugadores que comenzaron su carrera en River Plate, Maxi quiere retirarse en la institución que le dio todo cuando era joven. "Ahora estoy muy vinculado aquí en Vasco da Gama pero todos los jugadores de River de mi época han regresado al club. Saviola, D'Alessandro, Cavenaghi, Aimar. Es un deseo que tenemos todos los jugadores de River y creo que casi todos los argentinos: cerrar nuestra carrera en el club que nos vio nacer", dijo el delantero, que sueña con despedirse de la disciplina en la entidad de Núñez.

Por último, López prefirió mantenerse al margen de la polémica frase de Mauro Icardi al respecto del anterior grupo de la Selección Argentina: "No voy a entrar en la declaraciones, en el tema del compañerismo, acá tenemos quinientos hinchas esperándonos, porque tenemos que ganar y salvarnos del descenso con Vasco. Yo siempre quiero que gane la Selección, no me importa quién hace los goles. Cada uno se hace cargo de sus declaraciones".