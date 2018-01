"Es una gran responsabilidad pero no voy a cambiar nada"

Desde los días previos al inicio de la pretemporada varios medios indicaron que la intención de los nuevos entrenadores de Jaguares era designar otro capitán. Finalmente, después de numerosos trascendidos se confirmó que Pablo Matera será el nuevo líder de la franquicia argentina en el Súper Rugby secundado por Tomás Lezana y Joaquín Tuculet como cocapitanes, una figura muy utilizada en el rugby internacional.

"Es una gran responsabilidad y un nuevo rol, pero no voy a cambiar nada. Los entrenadores me pidieron que sea yo mismo. Seguiré siendo el mismo jugador y la misma persona. Creo que lo más importante que tiene que hacer el capitán es mantener al grupo unido, motivado, y siempre positivo. También, tengo que pensar en todo momento lo que es mejor para el equipo".

El tercera línea será acompañado por Tuculet y Lezana como vicecapitanes. "Son dos jugadores que brindan un montón de cosas, no solo en el juego, y es muy importante tenerlos en este rol. Joaco (Tuculet), por el lado de los backs, entiende mucho lo que pasa en la cancha y es importante tener a uno de ellos como líder. Tomi Lezana le aporta mucho al equipo y me va a ayudar un montón en este nuevo camino. Nos conocemos desde muy chicos, desde Los Pumitas y nos entendemos perfectamente".

En 2016 y 2017, Agustín Creevy fue el encargado de capitanear al equipo de un gran modo, según cuenta Pablo. "Naturalmente, el equipo es muy homogéneo. Tenemos jugadores de 19 años y de más de 30, pero es un grupo muy unido, que comparte todo con todos. Ese es un laburo que ya se hizo en el equipo y que es muy bueno".

Pablo ha disputado 22 partidos en sus primeras dos temporadas con Jaguares y 46 con la camiseta de Los Pumas. Agustín Creevy y Juan Martín Fernández Lobbe han sido sus dos capitanes anteriores. "He aprendido mucho de ellos, por lo que espero estar a la altura. Agus (Creevy), al igual que los entrenadores, me dieron mucha confianza y seguridad para encarar esta tarea que me llena de orgullo".

Lesionados

Matías Moroni, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente y Franco Brarda no serán parte del plantel que viajará a Sudáfrica el 6 de febrero para disputar los dos primeros partidos del Súper Rugby.