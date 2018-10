"Es vergonzoso lo que nos pasó con River"

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, tildó de "vergonzoso" lo que pasó en la eliminación de la Copa Libertadores ante River, ya que aseguró que a su equipo no le cobraron dos penales.

"En el fútbol pasan cosas que nos sorprenden y eso que uno viene de la actividad gremial que no es sencilla. Es vergonzoso lo que ocurrió con River. Hubo dos penales claros y uno que no le cobraron a (Maximiliano) Meza. Es lamentable que pasen estas cosas en el deporte", indicó.

En declaraciones al programa "El último de la fila", que se emite por Radio Continental, reconoció que el ingreso de las sociedades anónimas "es un tema que avanza con mucha fuerza", en referencia a la asamblea de AFA en la que se tratará la posiblidad, a fines de noviembre.

"El fútbol está dejando de ser el deporte que uno sintió desde joven y es un negocio mucho más grande. No sé si se aprobará en AFA, pero luego cada club podrá modificar su estatuto. Nosotros no lo vamos a hacer mientras esté yo", indicó.

Por último, desacreditó la denuncia en su contra en una causa que comenzó con una declaración de Pablo Álvares, líder de la barrabrava de Independiente.

"Pavote Álvarez hizo la denuncia, no es serio. Si hubieran tenido algo, me hubiera metido en cana. Si yo estuviera comprometido, estaría detenido porque estos tipos del Gobierno no tienen escrúpulos", cerró.