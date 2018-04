¡Escándalo! Lo grabaron borracho en la previa de River-Emelec

Con todo este panorama deportivo poco alentador, ahora se lo sumó el escándalo que protagonizó uno de los jugadores del plantel, más precisamente Jorge Guagua.

A causa de esta filmación, el propio Guagua, que tampoco jugó en la derrota del pasado domingo ante Delfín por el campeonato doméstico, no fue incluido en la nómina de jugadores que viajaron a Buenos Aires para enfrentar este jueves a River por la Libertadores.





Arrepentido por lo sucedido, el jugador de 36 años, que tuvo un breve paso por Colón en la temporada 2006/17 (18 partidos), salió a pedir disculpas. "Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte solo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente de que no era el momento de salir por el mal presente que estamos pasando. Y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo. Me equivoqué y aceptaré las sanciones que puedan venir", finalizó.