Escándalo y sorpresa en San Juan: echaron al capitán de UPCN

El ex capitán de UPCN de San Juan, Javier Filardi, sorpresivamente desvinculado del club este fin de semana, se pronunció "muy tranquilo" de su actuación como profesional en un mensaje de despedida subido a su cuenta de Instagram.

"En lo laboral no tienen nada que decir. Agradezco a la institución por estos años, mis padres me enseñaron a ser agradecido, respetuoso y leal. La desvinculación la hice en seis horas porque no me gusta estar en lugares donde no me quieren", explicó.

"Soy muy sencillo, el dinero no me cambia la vida. Mi carrera va a continuar en otro club y seguiré mi camino con otra camiseta", anticipó el receptor punta con pasado en el seleccionado argentino y Bolívar.

Su último partido en UPCN fue el jueves pasado justamente ante Bolívar y un día más tarde el club determinó la rescisión de su contrato por "diferencias de criterio" con la dirigencia, según el comunicado oficial.

En diálogo con el diario Tiempo de San Juan, Jose "Pepe" Villa, cabeza de la institución, reveló que una de las razones fue la convicción dirigencial de que UPCN debe "ser un equipo, no estrellas".

"No es algo de ahora. Es un acuerdo entre las partes por diferencias que no hemos subsanado a lo largo de los últimos dos años, y por eso no tiene sentido seguir", declaró Villa.



"Si alguien se molestó por algún dicho mío pido las disculpas correspondiente por este medio ya que no tuve la posibilidad de hacerlo en persona como me gusta a mí", escribió Filardi.

El cordobés tuvo problemas con el búlgaro Nikolay Uchikov, MVP del torneo 2015/16, quien decidió marcharse una vez comenzada por su mala relación con el capitán. "Los problemas de UPCN son por culpa de Filardi, es mala persona", acusó el europeo.

Sin mencionarlo, el receptor punta aludió al jugador europeo: "Los que se fueron será porque no se entregaron al equipo y esas decisiones la toma dirigencia y cuerpo técnico".

Finalmente, con una dosis de ironía, se despidió con "abrazos a todos los que desean el mal y el bien... Seguiré tratando de cosechar títulos".

Filardi, de 37 años, es el voleibolista con más ligas ganadas en la historia del torneo (cuatro como jugador de Bolívar y tres con UPCN) junto a Demián González.