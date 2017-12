"Esperaba una respuesta del club, la cuál no encontré"

La situación entre José Luis Martínez Gullota y la dirigencia de Gutiérrez Sport Club está más que tirante. Esta temporada, el experimentado arquero se lesionó y estuvo prácticamente sin jugar.





Desde el club admitieron que su continuidad estaba complicada, pero Wally fue lapidario: "No pienso que vaya a seguir en Gutiérrez, por el trato que he tenido", adelantó el guardametas en diálogo con Ídolos y Anónimos, por Radio La Red.





"Ha sido un semestre atípico, solo pude jugar siete partidos y me lesioné. Esperaba una respuesta del club, la cual no la encontré. Traté de consultar por mis medios con especialistas, presenté la resonancia y me dijeron que había perdido mucho tiempo, que era quirúrgico desde el primer día", se lamentó Martínez Gullota.





"Di aviso al club por medio de telegrama y el club entendió las cosas por otro lado. A veces hay que para un poco la pelota y darle al jugador lo que se merece", disparó.





"Estuve esperando a ver si alguien del club me venía a ver. Me duele sobre todo la atención, porque yo me he brindado al cien por el club", concluyó quien fuera el 1 indiscutido del Cele el semestre pasado.





Fuente: Diario UNO Mendoza