Gustavo Privitera

"Hay que tirarles buena onda". "Espero que mejoren". Son frases que dejó Leopoldo Jacinto Luque, aquel campeón del mundo con la Selección en 1978. Leo es palabra autorizada para hablar de la Albiceleste y la goleada 6-1 sufrida a manos de España, en un amistoso jugado en Madrid ameritaba la requisitoria periodísticas. El ex delantero siempre tuvo su tono crítico con el equipo nacional, propio de su apasionamiento.



Estas son las frases destacadas:

"Estas cosas suceden porque no hay un tiempo necesario para trabajar. A esta Selección en estos últimos meses le han pasado un montón de cosas, con los técnicos: que sí, que no, que este, el otro, que aquel. Con jugadores que no venían rindiendo y llegaron al límite. El técnico y el jugador tienen que darse cuenta si no estás bien y no estás ligando, como el caso de Higuaín. Él tendría que haber pedido permiso y parar antes de llegar a lo que llegó, que lo nombraban y lo silbaban. Y sino el técnico debe decir: 'Tomate un descanso'. Pero no sucedió eso y al pibe -en su momento, después de los goles que erró en el Mundial de Brasil y en la Copa América- se le vinieron encima las críticas y se le vino la moral abajo. Pero levantó y la está rompiendo en su equipo, aunque tenemos que saber que cuando la Selección se enfrenta con otra Selección es mucho más difícil jugar, porque tiene los mejores de ese país".



"Sampaoli ya tendría que empezar a jugar con el equipo que va a ser titular. El único jugador diferente al que hay que esperar es a Messi, después los demás son reemplazables.



"No sé qué les pasaba contra España si tenían mal puesto el cambio, estaban lentos. Mascherano estaba desubicado y lo mejor que tiene él es la ubicación en la cancha, es un tipo que conoce bien el puesto. Hace lo mismo que hace Ponzio en River, son jugadores de oficio".



"Uno habla de afuera, toca de oído, pero él (por Sampaoli) tendrá sus ideas. Lo que tengo que decir es que es muy intenso, leyó a Menottti, a Bilardo, a Bielsa. Es preparado, pero debe agarrarle la mano a un montón de cosas. No es lo mismo ver a un jugador desde la tribuna, que personalmente. Si a un pibe que cuando le gritan en su trabajo, el rendimiento baja, el jefe debe saber que a ese no le tiene que gritar. Hay otros que hay que carajearlos".



"Los tres 9 del momento son el Kun (Agüero), Higuaín y el pibe Martínez. Con esos tres tiene que arreglárselas. Si uno de esos 9 no cumple con lo que tiene que hacer, que es hacer goles, por lo menos tiene que cumplir con la tarea que el DT le manda a hacer, como distraer a los rivales. Hay jugadores que no la tocan en toda la tarde, pero son importantísimos amontonando rivales, para que jugadores como Maradona, Messi o Kempes hagan goles. Yo lo hacía, cuando me movía, Kempes hacía goles como centro delantero.



"¡Sabés qué lindo es tener un arquero, que cuando patean al arco, te das vuelta y salís de contragolpe como hacíamos nosotros!. Hay que buscar urgente que estos arqueros mejoren su nivel. No descartemos a Armani, pero Romero no ha tenido demasiadas fallas".



"Rojo es muy arriesgado"

"Hay que ver quién será el 5, Otamendi y Mercado tienen jerarquía. No es que no quiera a Rojo, pero es muy arriesgado y en el Mundial te equivocaste medio centímetro y fuiste", dijo Luque.



Analizó cómo puede jugar el mediocampo: "Si ponés a Mascherano, Banega y Biglia juntos; Banega no tiene movilidad y Mascherano hace sólo relevos. Esos jugadores pueden ser importantes para poner paños fríos en un momento complicado. Pero está Acuña que es movedizo y con Messi es otra cosa. No sé si Pablo Pérez tiene la capacidad para un ida y vuelta".



"Me gustan Meza y Tagliafico. Debés tener un 5 que sepa, después dale la libertad a los demás. Al DT le gusta meter mucha gente en el área, que es una buena idea", dijo.