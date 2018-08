Están Los Pumas para jugar en Mendoza

La Unión Argentina de Rugby definió el plantel de Los Pumas que hará frente a la revancha ante Sudáfrica el próximo fin de semana en Mendoza por la segunda fecha del Rugby Championship. Entre las novedades está la inclusión del hooker Facundo Bosch, quien actualmente milita en el Agen de Francia





Recuperado de una lesión se reincorpora el rosarino Jerónimo De la Fuente, el back del CASI, Santiago Álvarez Fourcade, y el full back de Los Pumitas, Santiago Carreras. En el caso de Bosch es con la intención de reemplazar a Julián Montoya quien entrenando en Sudáfrica sufrió un esguince de rodilla izquierda.





Por razones físicas serán preservados el inside Matías Orlando, y por un esguince de tobillo, el back Santiago Cancelliere, quedaron fuera de la lista que viajarán a tierras mendocinas. La misma contará con 30 jugadores, y no 28, como viajaron a Durban, aunque se mantiene el salteño Juan Figallo, y Diego Fortuny.





La escuadra nacional vienen de perder en el debut en la competencia internacional frente a Sudáfrica en Durban por 34 a 21, y buscarán levantar cabeza el próximo sábado ante el mismo rival en el estadio Malvinas Argentinas.





Luego se vendrá la gira por Oceanía enfrentando a los All Blacks (defensores del título) primero y luego a los Wallabies. Las últimas dos jornadas, Los Pumas ejercerán de local. Por la quinta fecha recibirán a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani (Vélez). El cierre del Rugby Championship será en el Padre Martearena (Salta) ante Australia.





El plantel de Los Pumas para jugar el sábado 25, a las 16.10, ante Sudáfrica está integrado por los siguientes jugadores: Matías Alemanno, Santiago Álvarez Fourcade, Gonzálo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Santiago Carreras, Agustín Crevy, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Bautista Ezcurra, Juan Figallo, Diego Fortuny y Santiago García Botta.





También estarán Santiago González Iglesias, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Juan Cruz Mallía, Pablo Matera, Santiago Medrano, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Nicolás Sánchez, Nahuel Tetaz Chaparro y Juan Pablo Zeiss.









La caída ante los Springboks

Mario Ledesma tuvo su bautismo al frente de Los Pumas en Durban. La caída ante los sudafricanos tuvo sus razones y así las explicó el head coach: " no nos salió mucho lo que teníamos que hacer. Ellos nos anticiparon en el ruck y nos complicaron ahí. Tampoco tuvimos pelotas de calidad. Eso, , no lo pudimos solucionar. Se solucionaba si llegábamos antes. Por eso digo que me parece que la obtención y el ruck están en la columna del ´debe´".





El entrenador argentino resaltó que fue muy positivo las ganas que tuvo el equipo. "Los chicos dejaron todo y eso, hasta faltando quince minutos, los dejó en partido. Creo que nos traiciona la cabeza en esa salida posterior al try de Tute Moroni. Y así y todo, volvimos a 22 metros de ellos, pero no pudimos hilvanar una jugada que nos hubiera vuelto a acercar".





"La presión defensiva durante gran parte del partido, funcionó. Sobre todo el tema del "line speed" de los backs, que provocaron muchas dudas en los pases de los backs de Springboks y complicaron allí. A pesar de todo, los centros de Los Pumas fueron de lo mejor y los backs marcaron puntos. Casi sin tener pelotas de calidad pudimos meter 21 puntos. En este nivel, tenés que mantener al otro equipo en apenas uno o dos tries".





"¿Como estamos?, falta laburo. Laburo, laburo y laburo. Así será".