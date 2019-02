Soledad García, coordinadora de seleccionados de la Asociación Amateur Sanrafaelina de Hockey Sobre Césped, realizó un balance del 2018 y lo que viene para la presente temporada.

Con respecto al año pasado, Sole destacó que "el balance es positivo. Obtuvimos el ascenso con Damas Mayores. Con el Sub 18 se consiguió algo histórico que fue el tercer puesto y con Sub 15 y Sub 16 no fueron los resultados esperados, pero trajimos a las goleadoras de los torneos. Con el Sub 12 no pude estar presente por mi embarazo, pero el resultado fue positivo sabiendo la alegría de las chicas y pensando en que es un torneo para formar en base al futuro".

Sobre lo que se viene, la histórica Leona explicó: "Este año comenzamos con muchas ganas e ideas y el objetivo es seguir mejorando lo del año pasado, en cuanto a entrenamientos, y calidad y buscar el ascenso en el Mayor de Damas que será un gran desafío".

García explayó la importancia que tiene este año el Mayor, ya que elevará la liga sanrafaelina en plazas para torneos nacionales. "La importancia del seleccionado Mayor de Damas de ascender y tenerlo como objetivo también es porque el año que viene las posiciones de los clubes de San Rafael, San Jorge, Maristas, Del Carmen Tenis Club, podrán jugar un nivel más alto el año que viene por eso esperamos el aporte de todas las jugadoras para poder llevar a cabo en el transcurso del año. Y por suerte este año, en comparación con el 2018, tenemos mucho tiempo de trabajo", puntualizó. Y agregó que "los clubes de San Rafael que participen en el Regional se verán beneficiados".

Por último, la ex delantera manifestó cómo se encuentra San Rafael a nivel nacional: "Es difícil saber cómo trabajan el resto de las provincias y federaciones. Con respecto a nosotros la gran diferencia es la cantidad, no la calidad de jugadores que disponen y sobre todo la oportunidad de poder entrenar y jugar en sintético de agua".

Fuente: Gentileza Prensa AASHSC