Bronca. Mucha bronca hubo en el vestuario de Boca luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Gimnasia. Y quien la evidenció fue Carlos Izquierdoz, a quien no le importó ser uno de los recién llegados al club para ser autocrítico y dar un duro análisis de la derrota en Córdoba.

"Esto no se gana con nombres, esto se gana con hombres y faltó eso. Estoy recaliente. No hicimos nada de lo que teniamos que hacer, el rival nos superó en actitud y eso no puede pasar. Ellos jugaron como si fuese una final y nosotros en ese aspecto dejamos mucho que desar", disparó el Cali. Y agregó: "Esta es una camiseta muy importante para defender y no estuvimos a la altura. Hay que demostrar".





