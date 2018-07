Tuvieron que pasar un poco más de ocho meses para que Darío Benedetto pudiera volver a jugar. Si bien ya había sumado minutos de fútbol en un encuentro informal ante Miami United, este sábado entró en el segundo tiempo en el primer amistoso de pretemporada oficial ante Independiente Medellín. Y fue él quien terminó encendiendo las alarmas.

El Pipa entró en el entretiempo, con el resultado ampliamente a favor del Xeneize, en lugar de Wanchope Ábila y recibió una pequeña ovación de los hinchas que se acercaron al FAU Stadium de Miami. Se lo notó algo falto de ritmo y, sobre el final, dio la nota: no pudo completar el partido y dejó al equipo con 10 en los instantes finales. Se retiró de la cancha con hielo en su rodilla por una sobrecarga en el sóleo izquierdo -la zona donde se había lesionado-.

"Estoy con bronca porque me hubiese gustado terminar el partido, pero soy consciente que vengo de una lesión dura y me pude poner en movimiento. Me vio el doctor y estoy bien, no me voy a hacer estudios. La rodilla está bien y este es sólo un tirón. Hay que seguir trabajando para mejorar cada sobrecarga que tengo", dijo el Pipa.