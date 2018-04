"Estoy ilusionado, haremos un gran Mundial"

El DT de Vélez bancó a la selección y desacreditó las "críticas desmedidas y tremendas" que hubo tras la goleada

El entrenador de Vélez y ex futbolista del seleccionado, Gabriel Heinze, vaticinó que el equipo de Jorge Sampaoli hará un "gran Mundial" a pesar de la goleada recibida frente a España por 6-1 en Madrid, durante la gira amistosa por Europa.

"Yo estoy muy ilusionado. Si se empiezan a hacer las cosas bien, vamos a hacer un gran Mundial, como el pasado. Estos chicos estuvieron muy cerca en Brasil. Le tengo mucha fe a este grupo de futbolistas", adelantó el director técnico en conferencia de prensa.

"La derrota me pega por los chicos y el resultado me sorprendió. Contra Italia había que llevar a los 23 y contra España sacarlos, es lo mismo de siempre. Hay que apoyar a las personas que se eligieron y hay que cortar con las cosas desmedidas y tremendas, como decir que un futbolista no sirve más", apuntó.

Finalmente, el Gringo Heinze contó: "Al partido lo escuché por radio, no lo vi. A la selección la escucho por radio, no puedo verla por TV porque si la veo empiezo a analizar y no quiero hacerlo con la selección".

Heinze jugó la Copa del Mundo 2006 y 2010, Copa Confederaciones 2005, Copa América 2004 y 2007, y obtuvo la medalla dorada en Atenas 2004. En total completó 49 encuentros, con dos goles, entre 2004 y 2010.