Estudiantes busca afirmarse en lo más alto del Grupo F

El encuentro, por el Grupo F, se jugará en el estadio Centenario de Quilmes, desde las 21.30, tendrá como árbitro al ecuatoriano Roddy Zambrano y lo televisará Fox Sports 2. Estudiantes, vencedor del máximo torneo sudcontinental en cuatro ocasiones (1968, 1969, 1970 y 2009), debutó en esta edición igualando ante Nacional de Uruguay, sin goles en Montevideo, y luego superó Real Garcilazo, de Perú, por 3 a 0 en La Plata.

Santos no tuvo un buen estreno y cayó en Perú 2 a 0 ante Garcilazo, pero se rehabilitó ganándole a Nacional por 3 a 1 en Vila Belmiro. La tercera fecha del grupo comenzó el pasado martes con la igualdad sin goles entre Garcilazo y Nacional, en Cuzco, y ahora Estudiantes y el equipo peruano son punteros con cuatro unidades, Santos suma tres y Nacional dos.

Estudiantes, que está décimo en la Superliga y clasifica hasta ahora para la Copa Sudamericana 2019, puede quedar como único líder en caso de vencer y con una ventaja de cuatro unidades sobre el Santos, una buena diferencia si se toma en cuenta que en la segunda rueda deberá jugar en Perú y Brasil.

Esta versión del equipo platense, con Lucas Bernardi como entrenador, no es de las mejores y siente la ausencia de un jugador del nivel de Gastón Gata Fernández, quien fue operado del dedo gordo (hallux) del pie derecho. Ademas, Estudiantes conservó a jugadores de gran experiencia en su plantel como Mariano Andujar, Leandro Desábado o Rodrigo Braña (quie no jugará a causa de un dolor abdominal) pero se desprendió en los últimos años de jóvenes valores como Gerónimo Rulli, Guido Carrillo, Leonardo Jara, Joaquín Correa, Santiago Ascacíbar y Juan Foyth, entre otros.

Santos quedó al margen del certamen Paulista en semifinales al perder en definición con remates desde el punto penal ante Palmeiras y se apresta para debutar en el certamen brasileño (Brasileirao), el próximo 14 de abril ante Ceará, como local.

El equipo brasileño no cuenta con figuras rutilantes pero una de las más destacadas no estará en la cancha de Quilmes: el delantero Gabigol (Gabriel Barboza Almeida), ex Inter de Italia y Benfica de Portugal, quien fue expulsado en el cotejo ante Nacional. Otro que no será titular será el argentino Emiliano Vecchio, ex mediocampista de Rosario Central y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que había jugado en Vila Belmiro ante los uruguayos.