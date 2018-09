Exitoso inicio del campeonato argentino de rafting

El pasado fin de semana en las aguas del río Atuel se disputó la 1° fecha del Campeonato Argentino de rafting en la modalidad R4 (balsas con cuatro personas).

Dentro de la categoría Open masculino, donde participaron nueve equipos, hubo una marcada paridad con varios elencos como protagonistas.

Sprint: 1° ° San Rafael Rafting – Chañar, 2° ° San Rafael Rafting – Cóndor, 3° Neuquén Rafting

Head to Head: 1° Neuquén Rafting, 2° Laguna Team, 3° ° San Rafael Rafting – Chañar

Slalom: 1° ° San Rafael Rafting – Chañar, 2° Neuquén Rafting, 3° Cactus

Down River: 1° Neuquén Rafting, 2° ° San Rafael Rafting – Chañar, 3° Laguna Team

A continuación las clasificaciones oficiales de la competencia.

Open masculino

1° Neuquén Rafting 943 puntos

2° San Rafael Rafting – Chañar - 910

3° Laguna Team (San Rafael) 765

4° Argentina Rafting (Mendoza) 720

5° San Rafael Rafting – Cóndor - 694

6° Cactus (San Rafael) 690

7° Waikiki (Neuquén) 648

8° Rafting Urbano (Buenos Aires) 591

9° Club Andino Aluminé (Neuquén) 579





Open femenino

1° Venus (San Rafael) 988 puntos

2° Andinas (Mendoza) 892

3° Las Peques de los Andes (Neuquén) 762

4° Totoras (San Rafael) (x)

(x) Participaron en el Sprint, Head to Head y en el Slalom pero no compitieron en el Down River.





U-19 masculino

1° Cactus 1.000 puntos

2° Club Andino Aluminé 880





Master masculino

1° Waikiki (Neuquén) 1.000 puntos

2° Rafting Urbano (Buenos Aires) 880





La 10° edición del certamen nacional, fiscalizado por la Asociación Argentina de Rafting otorgará al campeón la clasificación para el Mundial de Australia 2019.

El segundo capítulo de la temporada se desarrollará en octubre en Neuquén mientras que en diciembre la tercera y última fecha está prevista en Potrerillos, Mendoza.