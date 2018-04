Explotó una bomba: denuncia por abuso en las Leoncitas de 2005

La Justicia platense investiga el caso de una mujer que denunció haber sido abusada por unDe acuerdo a la abogada Sofía Caravelos, la denuncia fue efectuada "hace un año y medio", pero por actitudes de la dilatación de la defensa no se vieron grandes avances.El caso es investigado por Marcelo Romero, de la Fiscalía Nº 6 de La Plata, y los hechos habrían ocurrido cuando la víctima era menor de edad."La denuncia es de hace un año y medio. En principio se tomaron varias declaraciones testimoniales. Y mucha interpelación de parte del posible imputado. En relación a la prescripción de los hechos. La víctima ahora es mayor, pero era menor. Hay muchas demoras en la Justicia, sobre todo cuando hay abogados defensores que buscan demorar. Demoraron tres veces la declaración de una psicóloga", explicó la abogada Caravelos, en declaraciones al canal C5N., se quejó.Caravelos, especialista en temas de violencia de género, explicó que"Dicen que todavía no reunieron los elementos suficientes para llamar a indagatoria. Tampoco tengo asegurado que va a suceder así. Entendemos que hay material de sobra para proceder", indicó.Y la denuncia hace año y medio. Sabemos que no fue la única víctima, estamos tratando de acercar el caso de otra chica", agregó.NA.