Fin de semana complicado para el Antolín Competición

Los hermanos Matías y Gonzalo Antolín disputaron la competencia final de la Clase 3 del Turismo Pista.

La segunda fecha del campeonato que se desarrolló en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mostró suerte dispar ya que Gonzalo finalizó 13° mientras que Matías tuvo que abandonar.

Matías recuperó posiciones tras partir retrasado luego del toque recibido en la serie de ayer sábado, llegando al 7° lugar de la competencia, lugar donde tuvo un incidente con Lucas Petracchini, quien quedó fuera de carrera como consecuencia del roce entre ambos. El sanrafaelino continuó en carrera y abandonó un par de vueltas mas tarde, luego de un despiste en el que terminó impactando contra un cartel publicitario y romper la trompa y el parabrisas del Renault Clio N° 10. Posteriormente las autoridades lo excluyeron por el toque anterior, aunque sin responsabilidad por las características del incidente en pista.

Gonzalo tuvo una gran actuación en la que logró ver la bandera a cuadros en el puesto 13, partiendo desde el fondo de la grilla y llegando a la zona de puntos para mantener la punta del campeonato, objetivo trazado en esta competencia pero saliendo adelante de distintas adversidades como la rotura de caja de ayer y el acelerador trabado hoy, recurriendo al oficio para llegar al final y sumar puntos importantes.

"No fue el fin de semana ideal para nosotros, no pudimos redondear un buen resultado y terminamos con el auto bastante roto luego del despiste en la final, donde golpeamos fuerte contra un cartel publicitario y pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Tuvimos un toque con Lucas Petracchini pero totalmente de carrera luego de que cerró su línea y nos tocamos sin intención alguna. Por ese toque terminamos excluidos pero ya habíamos abandonado, y aunque no compartimos la decisión hay que acatarla y es anecdótico, por eso ya pensamos en la que viene y en el trabajo que hay que hacer para recuperar el auto y estar presentes, agradeciendo el apoyo de toda la gente de San Rafael y del equipo por su trabajo" señaló Matías.

Gonzalo agregó: "Nos salió bastante bien el fin de semana a como veníamos el sábado, recuperando posiciones desde el fondo de la grilla y arribando en zona de puntos importantes para seguir en la punta del campeonato. Nos vamos con el auto entero, pensando en trabajar para Concordia y mantenernos arriba en torneo y lograr el objetivo máximo que nos propusimos. A todo San Rafal el agradecimiento de siempre por el apoyo y a pensar en la que viene" concluyó.

La próxima fecha, tercera del presente campeonato, será el fin de semana del 4, 5 y 6 de mayo en Concordia, Entre Ríos, otorgando puntaje especial.





Fuente: Prensa Antolín Competición