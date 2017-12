Flor de Leona: una nueva oportunidad para la jugadora sanrafaelina

A Florencia Saravia el destino le dio una segunda chance de volver a estar y entrenar con Las Leonas. Es que la arquera de Los Tordos fue convocada, como invitada, por el técnico del seleccionado nacional Agustín Corradini.

"La verdad fue una gran sorpresa. Hace mucho no estaba en procesos nacionales y uno siempre se entrena y trata de hacer lo mejor con su club, para que la llamen", comenzó diciendo Florencia Saravia en diálogo con Minuto Hockey.com.

La arquera sanrafaelina de Los Tordos fue subcampeona del mundo en el 2009 con Las Leoncitas, que perdieron la final ante Holanda por 3 a 1.

Luego, Saravia tuvo su primera experiencia con Las Leonas, en el 2010, cuando realizó una gira con el seleccionado nacional por Australia y Nueva Zelanda, en el equipo por ese entonces dirigido por Carlos Retegui.

"Para mí, siempre fue una asignatura pendiente poder jugar con el seleccionado mayor. Me pone contenta y feliz que me tengan en cuenta después de tanto tiempo y espero poder dar lo mejor de mí y no dejar pasar esta gran oportunidad".









Fuente: MinutoHockey.com