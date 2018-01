Franco Armani llegó a Miami y se suma a la pretemporada de River

armani1.jpg

El nuevo arquero de River Plate , Franco Armani, arribó este viernes por la mañana a Miami para sumarse a la pretemporada y esta tarde tendrá sus primeros trabajos de campo junto al resto de los jugadores del plantel que conduce Marcelo Gallardo.Armani se realizó la revisión médica el pasado martes pero no pudo viajar ni firmar el contrato hasta el jueves por la noche luego que el club Atlético Nacional de Medellín aceptara las garantías bancarias por los 4 millones de dólares que pagó River por la cláusula de salida.El ex arquero de Ferro y Deportivo Merlo llega para ser titular luego de las frustradas actuaciones de Augusto Batalla y Germán Lux, quienes no pudieron reemplazar la salida de Marcelo Barovero en 2016.Esta tarde, Armani, se entrenará sólo junto a Germán Lux y el entrenador de arqueros Carlos Tato Montes ya que en el amistoso del jueves que los titulares le ganaron 5 a 1 a Miami United FC, Enrique Bologna sufrió un lesión muscular en el isquiotibial derecho.Armani y Lucas Pratto son por ahora los únicos dos refuerzos del plantel de Gallardo ya que las negociaciones por Lucas Zelarayán, de Tigres de México, y Silvio Romero, de América de México, se terminaron en las últimas horas por las elevadas cotizaciones de los jugadores.