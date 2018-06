Fuentes metió marcha atrás pero...

Como era de esperarse, la respuesta de la dirigencia de Gimnasia y Esgrima a las fuertes acusaciones del ex director técnico Marcelo Fuentes no se hicieron esperar. Los dirigentes blanquinegros están evaluando realizar acciones legales contra su ex DT.





Indudablemente que lo dicho por Marcelo Fuentes retumbó en cada rincón del Parque que habita el Lobo. El ex entrenador sostuvo que luego de que lo echaron, el presidente mensana, Fernando Porretta, había comprado los partidos finales de los playoffs.













Sin embargo, y contradictoriamente a lo que Fuentes había dicho el lunes, luego declaró lo siguiente: "Lo que dije fue una nota que me hicieron en una radio de Quilmes y me preguntaron por los árbitros de las categorías de ascenso y les conté lo del gol de Rafaela con Brown de Adrogué y de las circunstancias que nos tocó vivir con Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto".





Y agregó: "Al final titulan contra Fernando (Porretta), de que no sé si habrá habido promesa de segundo ascenso o de más pero que fuimos perjudicados, fuimos perjudicados. Nada más. No tengo nada más para decir de eso. No hay que salpicar el ascenso de Gimnasia que lo tiene merecido".





Sin dudas que Fuentes dio marcha atrás sobre las gravísimas acusaciones que había espetado antes.





Consultado por esto, la máxima autoridad de Gimnasia, Fernando Porretta, sólo se limitó a decir: "Estamos trabajando en una nueva etapa". No quiso entrar en polémicas.





El que sí opinó sobre lo que dijo Fuentes fue Julio Guido Díaz, manager de la institución. "Estamos sorprendidos por las acusaciones de Fuentes. Duele mucho, no solamente dañó la imagen de la institución y salpicó a Fernando (Porreta), sino que les quiso quitar el mérito deportivo a los jugadores", sostuvo otro de los dirigentes blanquinegros, quien también tienen peso sus decisiones en el club.





"No es honesto ni creíble con lo que dice ahora, después de decirnos todo lo contrario durante su estadía en Mendoza", agregó en ese sentido.





Díaz confirmó que desde el club están estudiando realizarle acciones legales. "Estamos analizando iniciar acciones legales. No creemos en sus disculpas, él dijo lo que sentía y ese es dolor más grande que tenemos", dijo.





"Como club no merecemos que una persona a la que le dimos trabajo nos pague de esta manera; nosotros le dimos más de lo que nos pidió", concluyó afirmando Díaz.





Fuentes acaba de hacerse cargo de Quilmes, uno de los rivales que enfrentará a Gimnasia y Esgrima en la próxima temporada de la Primera B Nacional.







Sin dudas le recordarán sus dichos.