Fuerte mensaje en las redes: "El sueño no se acaba"

Una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, anunciada este sábado por la Fe-deración Colombiana de Fútbol , dejó al defensa de Boca Frank Fabra Palacios sin el Mun-dial de Rusia.

El colombiano dejó un sentido mensaje en las redes:

"El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechi. Eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechi. cuando vibrabas al ver a @cuadrado@jamesrodriguez10 las atajadas de @d_ospina1 las máquinas del me-dio @carlossanchez6 @abelaguilart las subidas de @camilozuniga18 @pabloestifer@santiagoarias13 entre otros en el mundial pasado. y sólo había un propósito ser parte de este sueño llamado mundial, luche, trabaje me esforcé en mejorar lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana sólo a un paso me duele el alma. Pero tengo una Fe poderosa un Dios que cada vez hace sentirme feliz y orgulloso un Dios que me levantará porque vengo de ese pueblo donde somos echados palantes de nacimiento y seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y perseverancia es mi espejo ahora porque lo vivió @falcao y supo salir de ese difícil momento. Darle gracias a mi familia por siempre estar ahí, a @tatiigomez10 , mis amigos, cuerpo técnico e integrantes de la selección a los compañeros que sé que dejarán el nombre de este país por lo alto porque se lo merecen por que trabajan y luchan por esto. Quisiera decir miles de cosas, pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes bendiciones a todos. EL SUEÑO NO SE ACABA POR QUE DIOS ES MI GUIA Y MI CAMINO".

