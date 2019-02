Gaby Milito es el candidato para dirigir a Estudiantes

Gabriel Milito es el principal candidato de la dirigencia de Estudiantes de La Plata para suceder a Leandro Benítez, que decidió dar un paso al costado tras la derrota con Talleres, al tiempo que Pablo Quatrocchi tomará las riendas del equipo desde mañana y su interinato se prolongará para los partidos con Racing y Gimnasia.

Este lunes se reunieron en el predio de City Bell el presidente Juan Sebastián Verón y el resto de los responsables del fútbol, como Osvaldo Lombardi, el secretario técnico, Agustín Alayes y el gerente de fútbol, Diego Ronderos, y decidieron iniciar conversaciones con Milito.

El ex técnico del "Pincha", Independiente y O'Higgins de Chile se comprometió a analizar la propuesta y desde la dirigencia le dieron un plazo de no más de 15 días para responder. Por ahora no hay otros nombres, ya que la idea es convencer a Milito y no debilitar la imagen de otros posibles candidatos.

Milito tuvo un buen paso por Estudiantes en 2015 cuando debutó en Guayaquil ante Barcelona por la Copa Libertadores, ganó 2 a 0 y logró pasar a los octavos de final, aunque luego quedó eliminado por Independiente Santa Fe. Decidió alejarse el 5 de diciembre tras superar a Olimpo y conseguir el pasaporte para la Copa Sudamericana. Su ciclo fue de 30 partidos, de los cuales ganó 16, igualó 8 y perdió 6. El equipo marcó 38 goles y recibió 23. Su porcentaje de eficacia alcanzó un 52,22 por ciento.

Dos de sus preparadores físicos continúan trabajando en el club, ya que Horacio Ferrer coordina ese área en primera división y David Filemeno es parte del cuerpo técnico de Leandro Desábato en la reserva.

Por su parte Quatrocchi, en su interinato estará secundado por Maximiliano Marquestaut como ayudante, el citado Ferrer en la preparación física junto a los profesores Martín Bocchino y Luciano Carnevalli. Y seguirán Leandro Cortizo como entrenador de arqueros y Cristian Serrado como analista de videos.