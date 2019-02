Gallardo aseguró que el corte de luz fue "adrede"

Con su forma característica de dar sus conferencias de prensa, Marcelo Gallardo aseguró que el corte de luz en estadio Florencio Sola fue "adrede" de la gente de Banfield.

"Yo no tengo pruebas para acusar a nadie, pero yo estuve en el campo de juego y sé lo que pasó. Me molesta que todavía sigan pasando estas cosas en el fútbol argentino", consideró el Muñeco, que luego hablaría del ida y vuelta con Hernán Crespo, quien en su conferencia dijo que no tomaba en serio sus dichos, ya que es "un gran jugador de truco". A esta última metáfora el DT de River respondió: "Sabe que soy bueno porque le ganaba siempre"

Hasta el DT de River tiró que tuvo una fuente confiable: "Me lo confirmó un jugador de Banfield, pero no voy a decir quién".

"Pero lo más bien con Hernán (Crespo), vivimos un montón de cosas juntos. Me enojé porque estas cosas no pueden pasar en el fútbol argentino si queremos un fútbol mejor", insist