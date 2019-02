Gallardo contó de qué hablaron con el Patón durante el partido

El partido había terminado, a pesar de que Central y River buscaron ganarlo hasta el final, el empate estaba consumado. Llegó el tiempo de las declaraciones y Marcelo Gallardo sorprendió al manifestar que Edgardo Bauza le relataba las incidencias del partido.

"El Patón me iba comentando algunas jugadas del partido, entonces me causaba gracia, me preguntó por el gol, por el gol de Central. Me dijo 'No lo ví, no sé qué pasó'. Le dije que le picó mal y le pasó por el cuerpo a Armani. Eran comentarios graciosos porque me hablaba de las jugadas del partido", reveló Gallardo entre risas ante las cámaras de televisión.

Es que justamente durante el partido un par de veces enfocaron a los entrenadores conversando en el límite de la línea de cal. "En otra me dice 'pasó cerca eh', yo me quería matar porque estábamos errando, desaprovechando muchas jugadas de gol, y él estaba muy tranquilo relatando el partido, buena química", cerró.