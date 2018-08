En la conferencia de prensa que brindó este jueves después del entrenamiento de River, Marcelo Gallardo opinó sobre la polémica frase que pronunció el presidente de Boca, Daniel Angelici, en la que se lo ve cantar la frase "y una gallina matar".

"No tengo nada para decir. Creo que la imagen habla por sí sola. No solamente es el presidente de Boca, sino que también es el vicepresidente de AFA y nos representa en el fútbol argentino, pero no más que eso", dijo el Muñeco.

El vergonzoso accionar del presidente de Boca





"No me sorprende nada. hoy en día a mí no me sorprende absolutamente nada. Pero le puede pasar a cualquiera ¿eh? Porque todos somos hinchas y en algún momento se nos puede salir la cadena. Pasa que algunos deben medirse y estar más fríos", agregó.