Gallardo rompió el silencio

Marcelo Gallardo confesó sentirse "amargado por tanta desprolijidad" en relación a la polémica generada en torno a la mala inclusión de Bruno Zuculini en la Copa Libertadores . "Se genera un clima feo, en el que uno se siente amargado por tanta desprolijidad. Cuando no son claras las cosas se generan estas cuestiones que no le hacen bien al fútbol. Tenemos organismos en nuestro país y continente que deberían ser más claros", afirmó en conferencia de prensa.

"Más allá de eso, no cometimos ningún error. El error claramente lo comete Conmebol y eso nos deja tranquilos porque administrativamente actuamos de buena manera. Me indigna que se hayan hablado cosas que no son, que gente cercana a esta institución quiera generar un malestar interno, queriendo manchar la buena administración que hay dentro de este club".

Qué dijo sobre la suspensión. "Lo tomé de manera muy extraña. No quiero decir mucho. La han resuelto ayer y me lo comentaron ayer. Justo después de estos días, es todo muy raro. La sanción creo que está otorgada por el retraso de un minuto de uno de nuestros jugadores (N.d.R: sería Lucas Pratto), en el entretiempo del partido ante Racing. Y no tienen mejor idea que expulsar al entrenador. Muy raro".





Fuente: A24.com





Foto: Fotobaires