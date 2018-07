Cuando parecía que se podía encaminar la continuidad de Jorge Sampaoli al frente de la Selección Nacional, a pesar del fracaso en la Copa del Mundo, volvió la tensión tras una nueva reunión entre el presidente de la AFA y el "cascoteado" entrenador, que ahora no está dispuesto a dirigir a la Selección Sub 20 en el torneo de Alcudia en España. Con ése nuevo escenario, para este jueves está convocada una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA (la primera del semestre) para analizar el Mundial y también resolver qué hacer con Jorge Sampaoli. Todo en medio de un aroma a que en cualquier momento al entrenador le pueden señalar la puerta de salida sin más vueltas. ¿Por eso está en viaje rumbo a la Argentina el abogado del entrenador de Casilda? Se viene horas o quizá minutos determinantes en esta historia.



Y en la misma jornada en que volvió a tensarse la relación de la AFA con Sampaoli, el presidente de River apareció públicamente para hablar de Marcelo Gallardo como posible candidato a dirigir a la selección nacional. Muñequeó bastante Rodolfo D'Onofrio, ya que advirtió: "No soy el dueño de Gallardo. Si la AFA lo quiere como técnico tienen que hablar con él", como dando luz verde al asunto si se deciden por el Muñeco. Pero tras lo cual remarcó que "Gallardo esta feliz en River" y no se olvidó de advertir que no hay cláusula de salida en el contrato del entrenador con el club de Nuñez.

Que este jueves el Comité Ejecutivo de AFA trate la continuidad de Sampaoli llama la atención, ya que se adelantó originalmente porque estaba previsto el asunto para la semana que viene. Algunos argumentan que la determinación de cesarlo no se tomó hasta el momento no solamente por el monto que le correspondería a Sampaoli por indemnización y su alta cláusula de rescisión, sino por la imposibilidad de conseguir rápidamente un reemplazante (como hizo España con el renunciante Fernando Hierro) a pesar de que, en un primer momento, se barajaron nombres importantes como el de Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo.

marce1.jpg

Frente a este nuevo escenario anoche Rodolfo D'Onofrio, dejó en claro públicamente que River no se opondrá a que la AFA vaya a buscar a Marcelo Gallardo. Lo hizo en diálogo con Fox Sports, donde aclaró: "Marcelo tiene contrato, pero no cláusula. Nosotros no podemos retenerlo si desde la AFA creen conveniente que sea el técnico. Yo no soy el dueño de Gallardo, pero si la AFA lo quiere tienen que hablar con él. Lo que sí puedo decir es que veo que Marcelo está muy feliz en River, no lo veo en otro lugar".

Rodolfo D'Onofrio contó que fue a ver el Mundial de Rusia como turista y dejó una frase que hizo ruido: "Yo le dije a Tapia que estaba a su disposición, que me llamara para lo que necesitara, pero parece que no lo necesitaba", en relación a los turbulentos días en Rusia. A su vez, no se mostró ni a favor ni en contra de la hoy por hoy cuestionada continuidad de Sampaoli: "Son Tapia y el comité ejecutivo los que tienen que decidir sobre esa situación".