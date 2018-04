Gallardo a Sampaoli: "Me sorprende que no nos han notificado nada"

Embed #Entrenamiento ⚪️⚪️



El entrenador Marcelo Gallardo aseguró estar sorprendido debido a que no fue "notificado" de las entrevistas que mantendrán los futbolistas Enzo Pérez y Franco Armani con el técnico de la Selección argentina Jorge Sampaoli."Me sorprende que no nos han notificado nada de las entrevistas con los jugadores. Nadie nos avisó que iban a tener una reunión por el tema Selección y me sorprende que a dos días de un partido, estando concentrados, sean llamados y que nadie nos haya notificado. Tengo más sorpresa que enojo", expresó.En una conferencia de prensa que brindó luego de la práctica matutina y al ser consultado acerca de que aún no se conoce la lista de la Selección argentina para el Mundial de Rusia 2018, dijo: "No soy quien para dar una opinión y no quiero ser uno mas de los 40 millones que pone o saca jugadores".Además manifestó que el puesto de entrenador es "ingrato", a la vez que señaló: "Nunca prioricé un objetivo personal porque mis desafíos son grupales. Uno es apasionado de lo que hace, me gusta lo que hago. Y más en el lugar en el que estoy, me hace sentir orgulloso".Más tarde manifestó: "Tenemos la intención y el deseo de estar en competencia para ir en busca de más logros. Sabemos que va a ser bastante difícil entrar en la Libertadores porque no depende de nosotros y hemos dejado muchos puntos en el camino, pero vamos a intentarlo".En tanto, el entrenador de River señaló luego: "Tengo cuatro delanteros que tienen una competencia interna, a la que puede sumarse ahora (Marcelo) Larrondo que va a tener minutos de Reserva el domingo"."(Jorge) Moreira y (Ariel) Rojas tienen el alta médica, pero con altibajos en el físico. No jugaron en todo el año y están intentando ponerse en el mejor estado", aseveró.En tanto, dijo que todavía no tiene los once titulares para el partido en el cual River recibirá a Rosario Central el domingo a las 17.45: "Tengo una idea, pero nada confirmado. Le voy a comunicar al plantel en el entrenamiento de mañana quienes juegan".También el técnico puso en duda la presencia del defensor Javier Pinola, quien sintió una sobrecarga en el entrenamiento del jueves, y en su lugar podría ingresar Luciano Lollo, que estará entre los concentrados.Gallardo también opinó acerca del polémico penal con el cual el Real Madrid dejó en el camino a la Juventus en la Liga de Campeones: "Para mí no fue, pero en la cancha del Real Madrid en el minuto 93 cualquiera lo puede cobrar".