Gallardo se retiró recontra caliente: "El VAR estuvo para un solo equipo"

El técnico de River, Marcelo Gallardo, criticó duramente a los encargados del sistema VAR, al afirmar que "no sirvió para nada lo que explicaron" en la previa de su estreno en estas series de semifinales y que en la noche del martes "estuvo para un solo equipo" que fue Lanús.



"Hubo algunas situaciones polémicas y que decididamente fallamos en el uso de la tecnología. Hoy queda claro que si para un árbitro es difícil tomar una decisión, prefiero que se equivoque uno y no siete", inició su descargo Gallardo.



En conferencia de prensa, el Muñeco agregó que "no quedó claro cómo usar" el VAR y se quejó que su implementación "no tiene nada que ver cómo vaya el partido".



"Fue una pérdida de tiempo prestarle atención a todas las explicaciones, porque hoy nosotros con la tecnología fuimos perjudicado. Hubiese preferido que sea como antes, con el espíritu de que un árbitro puede equivocarse", afirmó.



El técnico de River enumeró como jugadas determinantes "la mano de Iván Marcone, la expulsión (que no fue) de Braghieri sobre Scocco y la agresión a Ariel Rojas".



"El VAR podría haber ayudado y no lo hizo. Entonces, justificar semejante inversión, para que el fútbol siga fallando, no tiene razón. No quiero una explicación ahora, seguramente ellos tendrán justificativos. Habían hablado que la utilización del VAR iba a estar en errores groseros y hoy no se pudieron poner de acuerdo", sostuvo.



Y agregó: "Claramente no sirvió para nada lo que explicaron hasta este momento. Sirvió para un equipo solo y eso es desalentador, porque si el uso de la tecnología va a mejorar y a hacer justicia hoy no se utilizó para eso. ¿Qué explicación me van a dar, de qué sirve ahora?".



Gallardo admitió que esta caída por 4-2 frente a Lanús "es una de las derrotas más duras" de su ciclo al frente del Millonario y que "claramente va a costar digerir".



"Nosotros tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia de tres goles que habíamos logrado, pero también es una mezcla de frustraciones, porque no hubo justicia", indicó.



Y, sobre lo que viene en el Superclásico frente a Boca en el estadio Monumental confió: "La Libertadores era nuestro objetivo más importante. Ahora trataremos de salir el domingo a tratar de olvidar esta derrota".