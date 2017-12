Gallardo ya tiene los once para jugar en Mendoza

El mediocampista Enzo Pérez integró este jueves por la mañana el equipo titular de River y crecen las posibilidades de que sea de la partida frente a Atlético Tucumán, el próximo sábado por la Final de la Copa Argentina que se jugará en el Malvinas.Pérez, quien sufrió un pequeño desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha ante Newell´s el 26 de noviembre pasado, fue de la partida en el once inicial que paró el entrenador Marcelo Gallardo.De no mediar inconvenientes, el ex Valencia de España estaría desde el arranque en el encuentro frente a Atlético Tucumán, que se disputará el sábado a las 19 en el estadio de Mendoza.El equipo que paró Gallardo en la práctica formó con: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Enzo Pérez; Ignacio Scocco.