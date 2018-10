Gamba le dio una alegría a Huracán

Los de Gustavo Alfaro vieron entonces que podían y no se resignaron. A los 37, Gamba tuvo un tiro libre que se desvió en otro ingresado, Adrián Bastía, para descolocar a Burián y convertirse en el tercero. Proeza del Globo .

Síntesis

Huracán: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Pablo Álvarez; Carlos Auzqui, Iván Rossi, Israel Damonte, Andrés Roa; Lucas Gamba y Diego Mendoza. DT: Gustavo Alfaro.

Colón: Leonardo Burián, Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Franco Zuculini, Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 39' Federico Mancinelli (e/c), 42' Tomás Chancalay (C), ST 27' Lucas Gamba (H), 29' Andrés Roa (H), 38' Lucas Gamba (H),

Cambios: ST 11' Walter Pérez x Damonte (H), 12' Andrés Chávez x Mendoza (H), 15' Gonzalo Bueno x Zuculini (C), 27' Norberto Briasco x Álvarez (H), 28' Adrián Bastía x Heredia (C), 39' Mariano González x Escobar (C),

Expulsados: Auzqui (H)

Amonestados: Álvarez, Rossi, Mancinelli, Chancalay, Godoy

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Tomás A. Ducó