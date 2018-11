Gatti revolucionó la previa del Superclásico: así definió a River y a Boca

El ex arquero Hugo Orlando Gatti habló sobre la histórica final de la Copa Libertadores de América que jugarán los clubes más populares de Argentina y opinó que "Boca es un equipo de 'huevo' y River, más fino".

El "Loco" Gatti, de 74 años y que fue ídolo de Boca (aunque también jugó en River), expresó que "River es de un fútbol más galáctico. Boca, en cambio, es de lucha, de más garra. Boca es un equipo de 'huevo' y River es más fino".

En declaraciones al Diario As, en Madrid -donde vive hace 15 años-, Gatti consideró que jugar el superclásico es "lo máximo". "Tuve la suerte de jugar un superclásico que fue una final de liga, nunca se había dado. Ganamos 1-0. Tendría que haber ganado River, pero estaba yo en el arco y...", bromeó.

Gatti sostuvo que se siente privilegiado por haber pasado por los dos mejores equipos de la Argentina. "Para un argentino, tener la posibilidad de jugar en los dos mejores equipos de América es un lujo. Boca y River, River y Boca, me gustaría decir los dos a la vez porque si dices uno antes parece que estás en un bando o en el otro... Pero no", aseguró.

"River para mí es el Madrid y Boca, el Atleti. El Barça es otra cosa, pero el gran clásico del fútbol mundial para mí es Madrid-Barcelona", añadió.

Sobre el superclásico que más recuerda, Gatti eligió "el que le ganamos a River en cancha de Racing por la final del campeonato en el 76. Fue gol de Suñé a (Ubaldo) Fillol. En aquel partido, los hinchas de Boca estuvieron alentando los 90 minutos y provocaron que el Cilindro se cerrara porque las gradas se movían".

Con respecto al VAR, Gatti subrayó: "No me gusta. Yo no podría jugar al fútbol... No creo que lo pongan en Argentina. No podrían terminar los partidos. No me gusta". Y comparó: "Imaginate que estás haciendo el amor con tu mujer, con un hombre...Lo que sea. Entonces en el momento final llama alguien al timbre...Es lo mismo. Tú marcas un gol y no puedes gritarlo, tienes que estar pendiente de si será o no".