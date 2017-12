¡Genios, ídolos! Formaron la Liga Mendocina de Metegol

Diego A. Astorga

Esos partidos épicos que jugaron alguna vez en un bar o en una tarde dominguera en un quiosco por la Coca o la cerveza dejó de ser un pasatiempo para algunas personas y pasó a ser un entrenamiento riguroso.

Estamos hablando del metegol. En Mendoza un grupo de entusiastas, que se re√ļnen todos los viernes a la noche en el Torito Rodr√≠guez, de San Mart√≠n, se juntan a practicar y participar a nivel nacional.



Lay restan algunos papeles para que se transforme en oficial. Todo lo hacen a pulmón, porque para ellos acceder a un metegol profesional es algo inalcanzable en materia económica, ya que cuestan 60.000 pesos para arriba.





No s√≥lo se aprende a jugar, tambi√©n es un espacio inclusivo ya que adaptaron algunos para que lo puedan usar los chicos en sillas de ruedas. "Comenzamos el a√Īo pasado a juntarnos entre amigos en casas y talleres y viendo alg√ļn lugar para poner el metegol. Arrancamos en Jun√≠n organizando campeonatos. Fuimos a jugar a Buenos Aires con la selecci√≥n argentina. Despu√©s apareci√≥ un amigo que est√° en sillas de ruedas y adaptamos uno para que pueda jugar. Armamos el primer campeonato adaptado. Luego nos mudamos al Torito Rodr√≠guez", explic√≥ el presidente de la liga, Sergio P√°ez.







El roce con los dem√°s jugadores a nivel nacional fue complicado al principio pero a medida que pasaron los partidos se fue equilibrando a pesar de todas las dificultades.

"De los torneos nos llevamos algunas ideas para implementar acá. El juego es más profesional. Hay un grupo de jugadores en Rosario y la mayoría son de Buenos Aires. De a poco estamos entrando en sintonía. Tuvimos la suerte de conseguir más metegoles. Por los altos costos empezamos a construirlos y aquellos que se rompen los arreglamos nosotros", comentó.





En el mundo la organización se llama ITSF (Internacional Table Soccer Federation). Fireball, Roberto Sport, Leonhart, entre otras, son algunas de las mesas oficiales para la práctica profesional.Entre las diferencias se puede contar que las profesionales son totalmente de madera y no de metal; son rectangulares y no tienen una curvatura en los costados. Los jugadores son un poco más grandes. La altura es más alta que la de los normales.





"Están hechos así porque en Europa o Estados Unidos el nivel promedio de estatura es más alto. Acá somos más bajos", explicó Páez.





Hay un tiempo para jugar: son 20 segundos para hacerlo en la defensa, 15 en el centro y de 15 a 20 adelante. "Los festejos son despu√©s del partido y no durante. No se puede hablar porque pod√©s desconcentrar al adversario. El revoloteo no vale. Seg√ļn cada asociaci√≥n, se juega a cinco o siete goles al mejor de tres", cont√≥.

El entrenamiento b√°sico consta de tres a cuatro horas por d√≠a. Hay diferentes categor√≠as de varones y mujeres. Desde los juniors hasta los seniors (mayores de 50 a√Īos).

metegol (3).JPG "Ten√≠amos un quiosco donde jug√°bamos todo el d√≠a. Ning√ļn chico nos quer√≠a desafiar. En los torneos hacemos pareja con mi hermana Pilar" Luz P√°ez, juega en los torneos sub 17





metegol (4).JPG "Empec√© hace cuatro meses a jugar y me resultaba dif√≠cil y duro. Me ense√Īaron y ahora de a poquito estoy mejorando" Oscar Moreno, sordomudo

Además hay una para los chicos en sillas de ruedas. La próxima meta es el Nacional, a jugarse el 17 de diciembre en Carlos Pellegrini (Santa Fe).

"Está declarado en Estados Unidos y Europa como deporte. Están buscando que sea como el tenis de mesa y sea olímpico. Acá tenemos jugadores de diferentes lugares como Lavalle, Rivadavia, Junín. Mendoza tiene un potencial de juego increíble".

