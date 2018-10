Giardini explicó el motivo de la renuncia de Reggi en el Globo

Rafael Giardini, presidente de Huracán Las Heras , se mostró conmovido y contrariado por la repentina renuncia de Gustavo Reggi como entrenador del Globo.





La noticia se conoció este jueves por la mañana y causó sensaciones encontradas en el mundo huracanense.











Huracán, que viene de realizar una gran campaña la pasada temporada, se encuentra en pleno Torneo Federal A , con seis partidos disputados.





Diferencias con la comisión directiva hicieron que Reggi decidiera dar un paso al costado.





En diálogo con Ovación Online, Giardini explicó cómo se dieron los hechos.





Gustavo le habló anoche al vicepresidente, presentándole la renuncia, porque no le habíamos cedido algunos jugadores para que hiciera fútbol hoy, según él. Llegó esta mañana, con total disconformismo con nosotros y con el club. Automáticamente aceptamos la renuncia. No hay otra explicación", reveló el Ratón. ", reveló el Ratón.





"Ahora estamos en la búsqueda de un entrenador, pero no hay nadie en la mira porque no esperábamos esto, porque vos podes tener discrepancias, pero no es así. El martes habíamos hablado y había total respaldo, porque no estamos destruidos. Somos un club bastante ordenadito. Que no tenga ganas de continuar... tendrá sus motivos y ya no hay nada que hacer. Tal vez se sintió molesto por una desinteligencia, pero bueno, él no lo quiso aceptar", finalizó.