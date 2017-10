Godoy Cruz busca revancha ante Unión en Santa Fe

El encuentro se jugará en el estadio 15 de abril de Santa Fe, comenzará a las 14,05, el árbitro será Pablo Echavarría y será televisado por Fox Sports.

El Tomba tiene sed de revancha después del golpe duro que significó la eliminación en la Copa Argentina frente a Rosario Central.Hoy cuando enfrente a Unión se verá si asimiló lo que fue una derrota en un partido que le era netamente favorable.La caída frente al Canalla no fue una más, ya que el Tomba ganaba 2 a 0 y después terminó perdiendo por 3 a 2 y se quedó sin jugar las semifinales.En el torneo Godoy Cruz viene bien y en el último partido de local le ganó con mucho carácter y autoridad a Gimnasia y Esgrima La Plata.Hace tres partidos que no le convierten al arquero Leonardo Burián; el último gol que recibió el uruguayo fue en la Bombonera y se lo marcó Nández, a los 39' del segundo tiempo.Ese día Boca goleó al Tomba por 4 a 1. Después de ese partido, el Expreso tuvo un crecimiento en su rendimiento y hace tres partidos que no pierde.Le ganó a Independiente de Avellaneda por 1 a 0 en el Malvinas Argentinas, empató en Rosario con Newell's 0 a 0 y en el último compromiso le marcó 3 goles al Lobo platense en el Malvinas Argentinas.El entrenador de Godoy Cruz,. Unión, el equipo que conduce Leonardo Madelón, viene de perder en condición de visitante por 1 a 0 ante Lanús.El entrenador del Tatengue hará una modificación para esta tarde: volverá al arco Nereo Fernández por Matías Castro; además contará con la presencia de los mendocinos Lucas Gamba y Franco Fragapane.>>> Una práctica diferente Nereo FernándezDamián MartínezYeimar G. AndradeJontahan BottinelliBruno PittónFranco ZabalaMauro PittónFranco FragapaneNelson AcevedoLucas GambaFranco SoldanoDT Leonardo MadelónLeonardo BuríanJavier BáezDiego VieraLeonel GaleanoFacundo CobosG. FernándezJuan AndradaGastón GiménezFabrizio AngileriJuan F. GarroSantiago GarcíaDT Mauricio Larriera