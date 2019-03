Godoy Cruz ganó un partido de los últimos diez y hace cinco que no hace un gol

¿Godoy Cruz no despega? No, no despega. El presente futbolístico del Tomba preocupa y las estadísticas dan cuenta de ello.

El Expreso no marcó en los últimos 5 partidos (4 por Superliga y 1 por Libertadores) y ganó un solo encuentro de los últimos 10 (9 por Superliga y 1 por Libertadores).

El empate sin conquistas ante Rosario Central, este sábado que pasó, no hizo más que resaltar la floja campaña que viene acarreando.

Los hinchas, enojados primero por los malos resultados que arrojó el corto ciclo del NegroGómez al frente del equipo, y ahora preocupados por la falta de gol en la segunda era de Lucas Bernardi que recién comienza, empiezan a impacientarse, pero siguen allí, al filo del cañón, esperando que el presente cambie.

Hace cinco que no puede convertir

Este domingo se cumple un mes que no lograr anotar un gol. El último fue de Miguel Merentiel, el pasado 10 de febrero, en el triunfo 3-2 ante San Martín de Tucumán.

Luego llegó la sequía en los choques con Racing, Vélez, San Martín de San Juan, Olímpia de Paraguay (Copa Libertadores) y Rosario Central.

Ganó uno de los últimos diez

Anteriormente al triunfo ante San Martín de Tucumán, Godoy Cruz había logrado un empate ante Independiente y tres derrotas, ante Lanús, River (postergado) y Boca.

Y posteriormente a la victoria ante los tucumanos, el Expreso alcanzó dos caídas, ante Racing y Vélez, y tres empates, ante San Martín de San Juan, Olimpia de Paraguay (Copa Libertadores) y Rosario Central