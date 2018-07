Godoy Cruz no piensa sancionarlo y la última palabra la tiene el jugador

El presidente de Godoy Cruz José Mansur , desmintió una posible sanción para Guillermo Fernández si decide no pasar al Santos Laguna de México, equipo con el cual ya tiene "un principio de acuerdo".

"Godoy Cruz con el Santos Laguna tiene un principio de acuerdo pero la decisión final la tiene el jugador", dijo Mansur en dialogo conTyC Sports y aseguró que "no tuvimos ningún contacto oficial con River".

Sobre el plazo de espera del conjunto mexicano comentó: "El Santos Laguna tendrá su plazo, ellos decidirán hasta cuando lo van a esperar".

En cuanto a los rumores sobre una posible sanción para el ex Boca si no acepta a ser trasnferido fue contundente: "Nosotros tenemos muy buen trato con todos los jugadores y con Pol (Fernández) la relación también es de primera".

"No tenemos nada pensado de eso, si no se da la transferencia bienvenido sea para el plantel y para nosotros, no tenemos ningún problema con él", puntualizó el mandatario bodeguero.

Escuchá la palabra de José Mansur:

