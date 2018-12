Gonzalo Montiel habló del gesto que le hizo Darío Benedetto

Luego de la Superfinal de Copa Libertadores en España, fueron varios los temas que dejaron tela para cortar y uno de ellos fue el gesto que le hizo Darío Benedetto a Gonzalo Montiel en la celebración de su gol.

El Pipa fue muy criticado y el defensor de River salió a contar qué le pareció el festejo del delantero: "Me mostraron el video cuando terminó el partido. La verdad que fue un gesto feo, pero ahora nosotros nos tenemos que dedicar a festejar".

Consultado sobre si le dedicó el título al delantero de Boca, Montiel fue por otra respuesta ejemplar: "No, no, eso no. Yo se los dedico a mi familia, a mis padres que vinieron a acompañarme, al equipo y al cuerpo técnico".

Por otro lado, el defensor lateral reconoció que "ganar la primera final de la Copa que me toca jugar, y encima contra Boca, es algo que queda en la historia y un sueño para mí".

Y agregó: "River nunca se relaja y ya debemos pensar en lo que viene. ¿Si me imagino ganándole al Real Madrid? Obvio que me lo imagino".