Gran debut de Argentina con la ovalada

El seleccionado argentino de seven de rugby , Los Pumas 7's, venció este viernes a Gales por 31 a 10 (primer tiempo 17 a 0) en el debut en el Seven de Hong Kong, correspondiente a la séptima etapa del Circuito Mundial que organiza la World Rugby.Los tantos de Argentina se consumaron con tries de Franco Sábato (2), Matías Osadczuk, Rodrigo Etchart y Germán Schultz, con tres conversiones de Gastón Revol, mientras que los británicos sumaron tries por intermedio de Thomas Glyn Willims y Cai Devine.El partido correspondió al Grupo G por el cual Francia igualó ante Estados Unidos 24 a 24. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora volverá a jugar este sábado ante Francia (0.14 de Argentina) y Estados Unidos (4.38).Los Pumas 7s se encuentran en la quinta posición de la tabla general en una temporada sumamente positiva, en la cual han llegado a la final en los torneos de Ciudad del Cabo y Las Vegas.El puntero del circuito es Sudáfrica con 109 puntos, seguido por Fiji con 101, Nueva Zelanda con 92, Australia con 84 y Argentina con 77.